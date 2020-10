La Cina mostra i missili (anche russi) a Taiwan (Di martedì 27 ottobre 2020) Le province rivierasche di Zhejiang, Fujian e Guangdong sono state recentemente armate dall’Esercito popolare con nuove, più moderne e potenti, tecnologie. La Cina punta Formosa: Taiwan è comprensibilmente un pallino geopolitico del segretario del Partito/Stato Xi Jinping. Dossier complesso perché per Pechino l’isola è una provincia ribelle e per riannetterla non si esclude completamente l’uso della forza; perderla non si può, perché sarebbe ammettere limiti enormi nel cortile di casa. E le pressioni continuano. I comandi militari di quelle tre provincie hanno ricevuto i missili ipersonici DF-17, i primi con raggio in grado di raggiungere effettivamente il territorio di Taiwan (sono armamenti moderni, presentati con giubilo dal Partito). Insieme sono ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Le province rivierasche di Zhejiang, Fujian e Guangdong sono state recentemente armate dall’Esercito popolare con nuove, più moderne e potenti, tecnologie. Lapunta Formosa:è comprensibilmente un pallino geopolitico del segretario del Partito/Stato Xi Jinping. Dossier complesso perché per Pechino l’isola è una provincia ribelle e per riannetterla non si esclude completamente l’uso della forza; perderla non si può, perché sarebbe ammettere limiti enormi nel cortile di casa. E le pressioni continuano. I comandi militari di quelle tre provincie hanno ricevuto iipersonici DF-17, i primi con raggio in grado di raggiungere effettivamente il territorio di(sono armamenti moderni, presentati con giubilo dal Partito). Insieme sono ...

