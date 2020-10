La California torna a bruciare | evacuazione per 100mila residenti

micheledisalvo : Trump torna all'attacco: 'Schede elettorali ai morti, elezioni truccate' / a proposito di elezioni truccate dite a… -

Ultime Notizie dalla rete : California torna

Gazzetta del Sud

Ordine di evacuazione per oltre 100 mila residenti a causa dell’aggravarsi degli incendi nel sud della California. Secondo le autorità, i roghi Silverado e Blue Ridge a Orange County sono fuori ...Torna l’incubo incendi in California. Un maxi rogo si sta scatenando in queste ore sulle colline di Irvine, con danni ancora difficili da prevedere. A complicare la situazione per i vigili del fuoco ...