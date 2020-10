La boutique di Gucci saccheggiata a Torino (Di martedì 27 ottobre 2020) Via Roma messa a soqquadro dai manifestanti contro il Dpcm. Distrutta anche la vetrina dell'Apple Store e del negozio Geox. La polizia ha fermato due uomini con la refurtiva in nottata Leggi su today (Di martedì 27 ottobre 2020) Via Roma messa a soqquadro dai manifestanti contro il Dpcm. Distrutta anche la vetrina dell'Apple Store e del negozio Geox. La polizia ha fermato due uomini con la refurtiva in nottata

Via Roma messa a soqquadro dai manifestanti contro il Dpcm. Distrutta anche la vetrina dell'Apple Store e del negozio Geox. La polizia ha fermato due uomini con la refurtiva in nottata ...

Lo shopping del futuro è già qui

Dall'inizio dell'emergenza Covid il modo di comprare abiti e accessori è mutato. Si va sempre più verso una esperienza che fonde reale e virtuale. E che, grazie a nuovi servizi, ci riporta al piacere ...

