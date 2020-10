Kim Kardashian, 40 anni e non sentirli: le foto su Instagram fanno impazzire i follower (Di martedì 27 ottobre 2020) Kim Kardashian ha fatto spesso affidamento al suo enorme fascino nella sua carriera. L’attrice e modella statunitense, che ha compiuto 40 anni lo scorso 21 ottobre, ha utilizzato il suo account Instagram ufficiale per dimostrare ai suoi 190 milioni di follower che non le importa minimamente della sua età. La star ha infatti pubblicato alcune immagini dove appare in forma smagliante, con la sua pelle dorata coperta da un semplice bikini. Come didascalia, la Kardashian ha scritto: “This is 40!”, un modo per far vedere ai suoi fan che nonostante l’età il suo fisico è ancora statuario. Nel primo scatto, la modella si mostra in posa con le braccia alzate dietro la testa, in piedi nell’oceano cristallino, mentre copre gli occhi con un paio di ombretti dorati ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Kimha fatto spesso affidamento al suo enorme fascino nella sua carriera. L’attrice e modella statunitense, che ha compiuto 40lo scorso 21 ottobre, ha utilizzato il suo accountufficiale per dimostrare ai suoi 190 milioni diche non le importa minimamente della sua età. La star ha infatti pubblicato alcune immagini dove appare in forma smagliante, con la sua pelle dorata coperta da un semplice bikini. Come didascalia, laha scritto: “This is 40!”, un modo per far vedere ai suoi fan che nonostante l’età il suo fisico è ancora statuario. Nel primo scatto, la modella si mostra in posa con le braccia alzate dietro la testa, in piedi nell’oceano cristallino, mentre copre gli occhi con un paio di ombretti dorati ...

dobrevsunicorns : Per chi come me segue #KUWTK e in generale la famiglia Kardashian/Jenner, consiglio l’intervista da David Letterman… - mxariphx : RT @therealyurins: 2020 ragazzi che per qualche follower si credono Gary Beadle e ragazze che per qualche like di troppo si credono Kim Kar… - VanityFairIt : Festa interminabile, iniziata in famiglia e continuata ai Caraibi, tutto documentato via social - VanityFairIt : Una beauty routine coma la sua? Un sogno - Emastrostefano : Per caso kim kardashian compie 40 anni? E bastaaaaaaaa -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian Kim Kardashian compie 40 anni: festeggia da David Letterman (e con 190 milioni di fan) Corriere della Sera Dal «party epico» al bikini ai Caraibi: così Kim Kardashian ha festeggiato i suoi 40 anni

E pensare che Kim, nata a Los Angeles il 21 ottobre 1980, ha tagliato l’importante traguardo in un momento cruciale della sua vita: il reality Al passo coi Kardashian, che ha dato fama planetaria a ...

Kim Kardashian compie 40 anni e festeggia con foto mozzafiato al mare

Kim Kardashian al top, pochi giorni dopo aver compiuto 40 anni. La star e influencer, moglie di Kanye West, ha infatti pubblicato su Instagram alcuni scatti mozzafiato: «Questi sono i 40». Kim ...

E pensare che Kim, nata a Los Angeles il 21 ottobre 1980, ha tagliato l’importante traguardo in un momento cruciale della sua vita: il reality Al passo coi Kardashian, che ha dato fama planetaria a ...Kim Kardashian al top, pochi giorni dopo aver compiuto 40 anni. La star e influencer, moglie di Kanye West, ha infatti pubblicato su Instagram alcuni scatti mozzafiato: «Questi sono i 40». Kim ...