Juventus | Verona amaro | nuova multa per Paratici

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ci risiamo, il direttore sportivo dellaFabioè statomenteto dal Giudice Sportivo. Sul referto arbitrale arrivato in corte di Giustizia Sportiva, è stato notificato quanto segue: “In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. L’ammenda per il dirigente dellaammonta a 15.000 euro. Non si sa cosa sia successo negli spogliatoi al termine del primo tempo di, e nemmeno per quale motivoabbia attaccato l’arbitro Pasqua. Unadunque, che si aggiunge a quella della ...