Juventus, quando rientra Cristiano Ronaldo? Pirlo spera di averlo contro il Barça (Di martedì 27 ottobre 2020) Rientro Cristiano Ronaldo – Sono ore di grande attesa in casa Juventus, per i tifosi, per Andrea Pirlo e soprattutto per Cristiano Ronaldo, che potrebbe tornare in campo per la supersfida di Champios League contro il Barcellona in programma mercoledì (sarebbe la prima volta che sfida Messi con una maglia diversa da quella del Real). Il portoghese, che è out dallo scorso 13 ottobre per positività al coronavirus, si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo tampone, il cui esito si conoscerà in giornata. In mattinata poi effettuerà un secondo test, che di fatto sarà l’ultimo utile per poter essere a disposizione. La speranza del portoghese e ... Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020) Rientro– Sono ore di grande attesa in casa, per i tifosi, per Andreae soprattutto per, che potrebbe tornare in campo per la supersfida di Champios Leagueil Barcellona in programma mercoledì (sarebbe la prima volta che sfida Messi con una maglia diversa da quella del Real). Il portoghese, che è out dallo scorso 13 ottobre per positività al coronavirus, si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo tampone, il cui esito si conoscerà in giornata. In mattinata poi effettuerà un secondo test, che di fatto sarà l’ultimo utile per poter essere a disposizione. Lanza del portoghese e ...

