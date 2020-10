Juventus | Pirlo | “Troppi giocatori fuori per vedere la vera Juve CR7? Attendiamo l’esito del tampone”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà opposta la squadra bianconera al Barcellona di Koeman, reduce dal ko nel Clasico.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1043021" align="alignnone" width="1024", getty/caption"Abbiamo tanti indisponibili, quando avremo a disposizione tutta la rosa vedremo se variare qualcosa tatticamente".è poi ritornato sulla finale di Champions persa dai bianconeri a Berlino contro i blaugrana, con l'attuale tecnico bianconero che allora era in campo: "Le partite perse piacerebbe a tutti rigiocarle - dice il tecnico bianconero - ma questo fa parte del passato. Il Barcellona è una squadra forte nonostante le assenze e dobbiamo affrontarla con grande voglia e ...

Pirlo è poi ritornato sulla finale di Champions persa dai bianconeri ... Grande rispetto perché questi giocatori vanno trattati sempre in modo diverso. LA VERA JUVE – “Non so quanto tempo ci vorrà per ...Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona, che i bianconeri potrebbero giocare senza Cristiano Ronaldo, positivo al ...