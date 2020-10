Juventus | Pirlo | “Non vediamo l’ora di affrontare il Barcellona”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Vigilia di Champions per la, che domani sera scenderà in campo alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino contro il Barcellona. La squadra allenata da Andreaviene da tre pareggi consecutivi in campionato e cerca un risultato positivo contro la squadra blaugrana per rialzare il morale di tutto l’ambiente. Il tecnico bianconero ha parlato nella conferenza stampa pre-partita di Champions League: “Domattina faremo la conta su chi ci sarà. Proveremo qualcosa, loro sono forti e hanno grandi campioni. Serve una grande partita senza i nostri difensori, ma metteremo al meglio i giocatori che dovranno sacrificarsi. È sempre una bella partita da giocare, come ha detto Danilo. Vorrebbero giocarla tutti. Abbiamo l’opportunità di confrontarci contro un grande club. Non...