Juventus, Paratici multato dopo la sfida contro il Verona: “Atteggiamento minaccioso verso l’arbitro” (Di martedì 27 ottobre 2020) Nuova stangata per Fabio Paratici.dopo la multa contro il Crotone il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, ha ricevuto una nuova ammenda da 15 mila euro e una diffida perchè “non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”Questo quanto si legge nel comunicato della Lega di Serie A in riferimento all’1-1 di Juve-Verona.Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha anche squalificato per un turno Cigarini (Crotone) per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Ammonizione anche per Domenico Berardi (Sassuolo) e multato con ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) Nuova stangata per Fabiola multail Crotone il dirigente della, Fabio, ha ricevuto una nuova ammenda da 15 mila euro e una diffida perchè “non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamentonei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”Questo quanto si legge nel comunicato della Lega di Serie A in riferimento all’1-1 di Juve-.Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha anche squalificato per un turno Cigarini (Crotone) per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Ammonizione anche per Domenico Berardi (Sassuolo) econ ...

