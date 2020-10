Juventus, niente Ronaldo con il Barcellona: Pirlo senza riserve in attacco (Di martedì 27 ottobre 2020) La Juventus sfiderà domani il Barcellona di Messi e lo farà senza Cristiano Ronaldo. Mister Pirlo dunque sarà costretto ad affidarsi alla coppia d’attacco vista contro il Verona: Morata-Dybala. Ma ipotizzando Kulusevski e Chiesa sulle fasce, l’allenatore bianconero si ritroverebbe a scendere in campo senza delle riserve per l’attacco. Questo perché lo svedese, che finora ha ricoperto il ruolo di punta in assenza di CR7 e della Joya, stando alle ultime notizie dovrebbe giocare appunto da esterno e Vrioni, che è sceso in campo contro i veronesi nelle battute finali, non fa parte della lista dei sostituti Champions. Il 4-4-2 che il Maestro sta pensando infatti ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Lasfiderà domani ildi Messi e lo faràCristiano. Misterdunque sarà costretto ad affidarsi alla coppia d’vista contro il Verona: Morata-Dybala. Ma ipotizzando Kulusevski e Chiesa sulle fasce, l’allenatore bianconero si ritroverebbe a scendere in campodelleper l’. Questo perché lo svedese, che finora ha ricoperto il ruolo di punta in asdi CR7 e della Joya, stando alle ultime notizie dovrebbe giocare appunto da esterno e Vrioni, che è sceso in campo contro i veronesi nelle battute finali, non fa parte della lista dei sostituti Champions. Il 4-4-2 che il Maestro sta pensando infatti ...

