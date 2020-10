Juventus, infortunio Bonucci: le condizioni del difensore in vista del Barcellona (Di martedì 27 ottobre 2020) infortunio Bonucci – Cresce un po’ di ottimismo in casa Juventus per le condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, infortunatosi contro il Verona e costretto ad uscire anzitempo dal match, va sempre più spedito verso la via del recupero da capire solo se Pirlo deciderà di rischiarlo oppure no. Stand-by, dopo che gli esami di ieri hanno scongiurato lesioni per il difensore della Juventus. Ci sarà col Barça? Oggi sarà la giornata decisiva per capire se il difensore sarà a disposizione domani, contro il Barcellona. Le sue quotazioni sono in leggero rialzo e, di fatto, la rifinitura di questa mattina rappresenterà un vero e proprio provino. ... Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020)– Cresce un po’ di ottimismo in casaper ledi Leonardo. Ilbianconero, infortunatosi contro il Verona e costretto ad uscire anzitempo dal match, va sempre più spedito verso la via del recupero da capire solo se Pirlo deciderà di rischiarlo oppure no. Stand-by, dopo che gli esami di ieri hanno scongiurato lesioni per ildella. Ci sarà col Barça? Oggi sarà la giornata decisiva per capire se ilsarà a disposizione domani, contro il. Le sue quotazioni sono in leggero rialzo e, di fatto, la rifinitura di questa mattina rappresenterà un vero e proprio provino. ...

