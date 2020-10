Juventus, guai di formazione contro il Barcellona: Chiellini e De Ligt out [VIDEO] (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo Juventus, guai di formazione contro il Barcellona: Chiellini e De Ligt out VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolodiile DeoutCalcioWeb.

StoriaAmore79 : Guai Juve, batosta terribile in arrivo per Agnelli: la societa' rischia addirittura di... I DETTAGLI?… - elkunaguero_10 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? JUVENTUS-VERONA 1-1: BERNARDESCHI combina GUAI ma KULUSEVSKI agguanta il PARI Il postpartita di #LiveBianconera… - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? JUVENTUS-VERONA 1-1: BERNARDESCHI combina GUAI ma KULUSEVSKI agguanta il PARI Il postpartita di #LiveBianconera… - VVundabar : RT @jason05_: Grazie a chi ci ha ascoltato in live e in differita, siete sempre tantissimi. - matteo_saverio : RT @LiveBianconera: ??NEW?? JUVENTUS-VERONA 1-1: BERNARDESCHI combina GUAI ma KULUSEVSKI agguanta il PARI Il postpartita di #LiveBianconera… -