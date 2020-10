Juventus: Cristiano Ronaldo ancora positivo, salta il Barcellona (Di martedì 27 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo non sarà disponibile per il match tra Juventus e Barcellona, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Come riportato da Romeo Agresti di “Goal”, il portoghese è risultato ancora positivo al Covid, contratto circa due settimane fa, e non potrà quindi prendere parte alla sfida contro i Blaugrana in programma domani sera alle ore 20:45. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020)non sarà disponibile per il match tra, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Come riportato da Romeo Agresti di “Goal”, il portoghese è risultatoal Covid, contratto circa due settimane fa, e non potrà quindi prendere parte alla sfida contro i Blaugrana in programma domani sera alle ore 20:45.

