Juventus-Barcellona | UFFICIALE | Ronaldo non ci sarà

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ci ha provato, si è allenato in casa ed ha sperato fino all’ultimo. Nulla da fare però per Cristiano, che salterà cosìdi Champions League. Andrea Pirlo perde il suo calciatore migliore per la prima, vera sfida di altissimo livello della sua carriera da allenatore. Il tampone effettuato ieri ha dato esito positivo in serata – come riporta Goal.com – e la UEFA, da questo punto di vista, è stata chiara sin da subito. Serviva negatività a 24 ore dal match, responso che sfortunatamente per CR7 e Vecchia Signora non è giunto. La sfida principale della settimana di Champions perde così un protagonista assoluto, alla quarta partita saltata per colpa del Covid, nonostante Pirlo abbia già ...