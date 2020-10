Juventus-Barcellona, sfida stellare tra passato e presente (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ partito il conto alla rovescia in vista della super sfida di domani sera dell’Allianz Stadium che vedrà affrontarsi Juventus e Barcellona. Due squadre che hanno fatto la storia, nel bene e nel male, della Coppa dei Campioni/Champions League. Sono tanti gli aneddoti riguardanti le partite che si sono disputate nel corso degli anni tra bianconeri e blaugrana, gare che hanno fatto gioire, arrabbiare, esultare ed emozionare i tifosi delle due corazzate. Indimenticabile il confronto del 2003 al Camp Nou risolto da Marcelo Zalayeta, ma come non citare il 3-0 dell’aprile 2017 in favore della Juventus? Poi anche la finale di Berlino del 2015, insomma, tantissimi episodi sul campo che ci hanno fatto capire una volta per tutte quanto è bello questo sport. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ partito il conto alla rovescia in vista della superdi domani sera dell’Allianz Stadium che vedrà affrontarsi. Due squadre che hanno fatto la storia, nel bene e nel male, della Coppa dei Campioni/Champions League. Sono tanti gli aneddoti riguardanti le partite che si sono disputate nel corso degli anni tra bianconeri e blaugrana, gare che hanno fatto gioire, arrabbiare, esultare ed emozionare i tifosi delle due corazzate. Indimenticabile il confronto del 2003 al Camp Nou risolto da Marcelo Zalayeta, ma come non citare il 3-0 dell’aprile 2017 in favore della? Poi anche la finale di Berlino del 2015, insomma, tantissimi episodi sul campo che ci hanno fatto capire una volta per tutte quanto è bello questo sport. LEGGI ANCHE: ...

