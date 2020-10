Juventus-Barcellona, Pirlo: “Siamo in attesa dell’esito del tampone di CR7. Affrontiamo una squadra forte” (Di martedì 27 ottobre 2020) La conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Barcellona. TORINO – Vigilia di Juventus-Barcellona per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha presentato la sfida in programma allo Stadium nella serata di mercoledì 28 ottobre 2020. Fischio d’inizio alle 21. Juventus-Barcellona, la conferenza stampa di Andrea Pirlo Una vigilia con il dubbio Cristiano Ronaldo per Andrea Pirlo: “Aspettiamo l’esito del tampone – ha detto il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – Chiellini non ci sarà, Bonucci speriamo di averlo a disposizione. Lo valuteremo nelle prossime ore. Per quanto riguarda de Ligt stiamo aspettando l’ok ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) La conferenza stampa di Andreaalla vigilia di. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero ha presentato la sfida in programma allo Stadium nella serata di mercoledì 28 ottobre 2020. Fischio d’inizio alle 21., la conferenza stampa di AndreaUna vigilia con il dubbio Cristiano Ronaldo per Andrea: “Aspettiamo l’esito del– ha detto il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – Chiellini non ci sarà, Bonucci speriamo di averlo a disposizione. Lo valuteremo nelle prossime ore. Per quanto riguarda de Ligt stiamo aspettando l’ok ...

