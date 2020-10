Juventus-Barcellona: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) La Juventus sfiderà il Barcellona in Champions League. Le ultimissime notizie, le info tv e le probabili formazioni del match Leggi su 90min (Di martedì 27 ottobre 2020) Lasfiderà ilin Champions League. Le ultimissime notizie, le info tv e ledel match

juventusfc : Focus ?? Uno sguardo sui nostri avversari in #UCL Eye ??on @FCBarcelona ?? - juventusfc : ?? #JuveVerona ?? #JuveBarça Le ultime dal #TrainingCenter ?? - forumJuventus : [GdS] Juve, per il Barcellona c'è qualche speranza per Bonucci. Ma Pirlo si aggrappa al recupero di Chiellini ??… - Jordandobbie_51 : RT @juventusfc: Focus ?? Uno sguardo sui nostri avversari in #UCL Eye ??on @FCBarcelona ?? - eudamone_ : RT @GoalItalia: La sfida tra Ronaldo e Messi è appesa a un filo: è corsa contro il tempo per il campione della Juve ? Serve un tampone neg… -