Juventus- Barcellona: la conferenza stampa di Pirlo

Alla vigilia del big match di Champions League contro il Barcellona, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa per rispondere alle loro domande. Cosa ha detto Andrea Pirlo? "Stiamo aspettando l'esito del tampone per Cristiano Ronaldo, credo arriverà in serata. Comunque Chiellini non ci sarà, Bonucci cercheremo di recuperarlo, mentre De Light non ha ancora ricevuto l'autorizzazione dell'ortopedico". "Domani faremo la conta dei giocatori che avremo a disposizione. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, dovremo fare una grande partita. I giocatori dovranno sicuramente sacrificarsi e fare una grande partita". "Dybala e Morata si sono ben ..."

