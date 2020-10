Juventus Barcellona, i convocati di Koeman: assenti in tre (Di martedì 27 ottobre 2020) Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati in vista di Juventus-Barcellona Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di Champions League contro la Juventus. assenti Ter Stegen e Coutinho per infortunio, Piquè per squalifica. Portieri: Neto, Arnau Tenas, Inaki Pena.Difensori: Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Junior Firpo.Centrocampisti: Busquets, Pjanic, Puiq, Sergi Roberto, De Jong, Aleñá.Attaccanti: Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Trincao, Ansu Fati, Pedri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Ronaldha diramato la lista deiin vista diRonald, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita di Champions League contro laTer Stegen e Coutinho per infortunio, Piquè per squalifica. Portieri: Neto, Arnau Tenas, Inaki Pena.Difensori: Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Junior Firpo.Centrocampisti: Busquets, Pjanic, Puiq, Sergi Roberto, De Jong, Aleñá.Attaccanti: Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Trincao, Ansu Fati, Pedri. Leggi su Calcionews24.com

