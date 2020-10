Juventus Barcellona | i convocati del Barça | 4 assenze pesanti per Koeman

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 ottobre 2020)– Seconda giornata della fase a gironi e spagnoli vogliosi di fare bella figura e ottenere i tre punti allo Stadium. Approfittando magari anche delle tantein casa bianconera, con Ronaldo che ancora aspetta l’esito del tampone per capire se sul campo potrà sfidare o meno Leo Messi. Ronald, allenatore del, ha già stilato la lista dei 21 giocatori che viaggeranno alla volta dell’Italia. E ci sono anche tra i catalani delleimportanti, ben quattro., iblaugrana Come si legge infatti sul sito internet del club spagnolo,dovrà rinunciare infatti per infortunio al portiere titolare Ter Stegen, ...