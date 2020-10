Juventus-Barcellona | dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Pronti a una grandissima sfida ?? @Pirlo_official e @2DaniLuiz hanno presentato così #JuveBarça ??… - juventusfc : ?? ???????????????? ?? Alle 14 la conferenza stampa della Juve! ?? @Pirlo_official ?? @2DaniLuiz ??LIVE su @JuventusTV… - Mediagol : #Video #Juventus-#Barcellona, allenamento per i bianconeri: Pirlo a colloquio con Agnelli - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: Le curiosità di #JuveBarça ???? Protagonisti, vicende ed episodi di un match che ha fatto la storia del calcio ?? Qui ?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

Emozionato per il suo ritorno da grande ex all’Allianz Stadium, Miralem Pjanic ha parlato oggi in conferenza stampa insieme al tecnico Ronald Koeman per presentare Juventus-Barcellona. «Sono davvero ...Sono tra i più critici tra quello che ho visto della Juventus, assicurano che il Maestro sta facendo ... lascia tanto spazio. Il Barcellona riparte forte, a me sembra che il punto di arrivo che sia ...