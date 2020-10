Juventus-Barcellona (Champions League, 28 ottobre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 27 ottobre 2020) Doveva essere la grande sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi ma la presenza del portoghese è legata all’esito dell’ultimo tampone e comunque difficilmente potrà essere in campo dopo due settimane di inattività. Finora la Juve senza il portoghese si è retta soprattutto sulle spalle di Morata, autore della doppietta che ha permesso ai bianconeri di … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 27 ottobre 2020) Doveva essere la grande sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi ma la presenza del portoghese è legata all’esito dell’ultimo tampone e comunque difficilmente potrà essere in campo dopo due settimane di inattività. Finora la Juve senza il portoghese si è retta soprattutto sulle spalle di Morata, autore della doppietta che ha permesso ai bianconeri di … InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : Focus ?? Uno sguardo sui nostri avversari in #UCL Eye ??on @FCBarcelona ?? - juventusfc : ?? #JuveVerona ?? #JuveBarça Le ultime dal #TrainingCenter ?? - juventusfc : Grandi match ?? Grandi #DUELS ?? Ve li raccontiamo qui ?? - vany_vero_89 : RT @juventusfc: Grandi match ?? Grandi #DUELS ?? Ve li raccontiamo qui ?? - infobetting : Juventus-Barcellona (Champions League, 28 ottobre ore 21:00): formazioni, quote, -