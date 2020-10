Juventus-Barcellona, Bonucci vuole esserci ma Pirlo ha un’idea (Di martedì 27 ottobre 2020) Si avvicina il fischio d’inizio di Juventus-Barcellona, partita valida per la seconda giornata del Girone G di Champions League. Ad affrontarsi all’Allianz Stadium due squadre che hanno fatto la storia di questa competizione e che nel corso dell’ultimo decennio si sono affrontate più volte, dando vita a sfide spettacolari. L’incontro che tutti i tifosi bianconeri non si scorderanno mai è quello dell’aprile 2017, con la Vecchia Signora in grado di travolgere 3-0 uno dei Barcellona più forti di quegli anni, uscendo dal doppio confronto senza subire nemmeno un gol. Poi anche le delusioni, su tutte la finale di Berlino del 2015, persa 3-1 ma che a tratti ha fatto sognare. Insomma, signore e signori, domani sera pronti per un confronto spettacolare tra Juventus e ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Si avvicina il fischio d’inizio di, partita valida per la seconda giornata del Girone G di Champions League. Ad affrontarsi all’Allianz Stadium due squadre che hanno fatto la storia di questa competizione e che nel corso dell’ultimo decennio si sono affrontate più volte, dando vita a sfide spettacolari. L’incontro che tutti i tifosi bianconeri non si scorderanno mai è quello dell’aprile 2017, con la Vecchia Signora in grado di travolgere 3-0 uno deipiù forti di quegli anni, uscendo dal doppio confronto senza subire nemmeno un gol. Poi anche le delusioni, su tutte la finale di Berlino del 2015, persa 3-1 ma che a tratti ha fatto sognare. Insomma, signore e signori, domani sera pronti per un confronto spettacolare trae ...

juventusfc : Focus ?? Uno sguardo sui nostri avversari in #UCL Eye ??on @FCBarcelona ?? - juventusfc : ?? #JuveVerona ?? #JuveBarça Le ultime dal #TrainingCenter ?? - DiMarzio : Ancora brutte notizie per il #Barcellona. Contro la #Juventus non ci sarà #Coutinho - GabboAntoninoN1 : CHAMPIONS LEAGUE | BENVENUTI A JUVENTUS-BARCELLONA! - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Dybala nel mirino del #Barcellona: ipotesi di scambio con #Griezmann ?? #CMITmercato -