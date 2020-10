Juventus Barcellona | Bonucci titolare? Ecco la rivelazione di “Sky Sport”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 ottobre 2020)– Tempo di big match a Torino. Dopo il faticoso pareggio ottenuto in rimonta contro il Verona, ladi Andrea Pirlo, che in campionato ha ottenuto solo 9 punti in 5 partite, attende ildi Leo Messi. La partita col Verona oltre ad aver tolto forze e punti alla Juve, ha causato anche una mini emergenza in difesa. L’infortunio di, rimediato domenica, lascia a Pirlo un solo centrale di ruolo, Demiral. La presenza del numero 19 sembrava fortemente in dubbio, ma da Sky Sport arrivano notizie confortanti.può partireImportanti novità sono state rivelate da Giovanni Guardalà, giornalista di Sky ...