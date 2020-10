Juve, oggi il tampone decisivo per Ronaldo: c’è speranza in vista del Barça (Di martedì 27 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo e la Juve aspettano con ansia, e un pizzico di speranza, i tamponi effettuati in vista della gara di domani in Champions League contro il Barcellona. Un Clasico quello tra Lionel Messi e la stella portoghese che, dopo anni di sfide in Spagna, si ripropone adesso con Ronaldo in maglia bianconera. Il portoghese è risultato positivo al covid-19 lo scorso 13 ottobre nel ritiro della Nazionale lusitana e, per poter scendere in campo contro i blaugrana, servirà oggi il tampone negativo a 24 ore dal match. Una corsa contro il tempo per la Juve che aspetta i risultati dei tamponi effettuati nelle scorse ore. In caso il tampone dovesse risultare negativo, il 7 bianconero avrebbe il via libera – come da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Cristianoe laaspettano con ansia, e un pizzico di, i tamponi effettuati indella gara di domani in Champions League contro il Barcellona. Un Clasico quello tra Lionel Messi e la stella portoghese che, dopo anni di sfide in Spagna, si ripropone adesso conin maglia bianconera. Il portoghese è risultato positivo al covid-19 lo scorso 13 ottobre nel ritiro della Nazionale lusitana e, per poter scendere in campo contro i blaugrana, serviràilnegativo a 24 ore dal match. Una corsa contro il tempo per lache aspetta i risultati dei tamponi effettuati nelle scorse ore. In caso ildovesse risultare negativo, il 7 bianconero avrebbe il via libera – come da ...

