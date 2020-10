Juve Barcellona, sfida tra baby fenomeni: Kulusevski vs Ansu Fati (Di martedì 27 ottobre 2020) Quando dall’urna di Ginevra è uscito l’accoppiamento nello stesso girone tra Juve e Barcellona, il pensiero è corso naturalmente a loro. A Ronaldo e Messi, all’ennesimo capitolo della saga dei due totem, all’ennesimo (doppio) incrocio tra Cristiano e Leo e alla prima volta di CR7 non in maglia Real Madrid contro la Pulce. Ebbene, un mese dopo, la supersfida è in dubbio perché Ronaldo è ancora alle prese con il Covid e soltanto oggi si saprà se arriverà il tanto auspicato tampone negativo che gli permetterà di essere in campo. Il palcoscenico allora avrà anche altri protagonisti e dai fenomeni del presente si guarderà ai fenomeni del futuro. Il duello sarà tra Kulusevski e ... Leggi su finoallajuve (Di martedì 27 ottobre 2020) Quando dall’urna di Ginevra è uscito l’accoppiamento nello stesso girone tra, il pensiero è corso naturalmente a loro. A Ronaldo e Messi, all’ennesimo capitolo della saga dei due totem, all’ennesimo (doppio) incrocio tra Cristiano e Leo e alla prima volta di CR7 non in maglia Real Madrid contro la Pulce. Ebbene, un mese dopo, la superè in dubbio perché Ronaldo è ancora alle prese con il Covid e soltanto oggi si saprà se arriverà il tanto auspicato tampone negativo che gli permetterà di essere in campo. Il palcoscenico allora avrà anche altri protagonisti e daidel presente si guarderà aidel futuro. Il duello sarà trae ...

juventusfc : #UCL, arbitri olandesi per la sfida fra Juve e Barcellona. Mercoledì sera dirige Makkelie, assistito da Diks e Stee… - juventusfc : Focus ?? Uno sguardo sui nostri avversari in #UCL Eye ??on @FCBarcelona ?? - juventusfc : ?? #JuveVerona ?? #JuveBarça Le ultime dal #TrainingCenter ?? - GiulyADP : RT @juventusfc: Grandi match ?? Grandi #DUELS ?? Ve li raccontiamo qui ?? - GiulyADP : RT @juventusfc: ?? ???????????????? ?? Alle 14 la conferenza stampa della Juve! ?? @Pirlo_official ?? @2DaniLuiz ??LIVE su @JuventusTV -