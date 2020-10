Joe Biden e il golpetto democratico | rovesciare Trump e Barrett | il sogno alla Maduro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Battendo anche il record del tempo necessario al presidente in carica e al Senato per nominare e far approvare un giudice della Corte Suprema quando si crea un vuoto (decesso o dimissioni volontarie, trattandosi di carica a vita), Amy Coneye' diventata la nona giudice della Corte Suprema. Ruth Bader Ginsburg, nominata da Bill Clinton nel 1993, e' morta il 18 settembre 2020, e ieri 26 ottobre e' stata rimpiazzata., Mitch McConnell, il capo dei 53 senatori del GOP che controllano il senato, e la maggioranza assoluta di 52 senatori su 100 che hanno votato si', hanno realizzato un vero exploit. Soltanto Susan Collins, la moderata senatrice che punta ad essere rieletta il 3 novembre in Maine, uno stato in prevalenza, ha votato tatticamente contro insiememinoranza dei 47 senatori ...