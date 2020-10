Jazmin Grimaldi | per il suo nuovo disco s’ispira a nonna Grace Kelly

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si chiamaed è la prima figlia di Alberto di Monaco, riconosciuta dal Principe solo nel 2006. Proprio come laha una spiccata vena artistica, che l’ha portata ad essere attrice e cantante.non ha mai conosciuto, perché nel 1992, il suo anno di nascita, la madre di Alberto era scomparsa da dieci anni. Eppure tra le due sembra esserci una connessione speciale, che oggi sembra ancora più evidente. La ragazza ha vissuto in California, a Palm Springs, con la madre Tamara Rotolo, che non le ha mai nascosto di avere origini “reali”. La figlia di Alberto è sempre rimasta lontana dai riflettori, fino al momento in cui il Principe di Monaco non ha riconosciuto la paternità: ...