Italiani all'estero, Conte: "Nostro dovere garantire possibilità di tornare. Governo al lavoro per offrire incentivi ai giovani"

"È nostro dovere garantire le condizioni per i giovani che vanno all'estero di tornare nel medio periodo arricchiti dal nuovo bagaglio culturale. Ai tanti giovani che sono in questo momento all'estero dobbiamo offrire incentivi per tornare: il Governo sta lavorando proprio in questo senso", così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del rapporto 'Italiani nel mondo' della fondazione Migrantes della Cei. Utile in questo senso, secondo il premier, "l'associazionismo degli Italiani all'estero". "Esempi virtuosi ci insegnano una lezione importante: investire negli Italiani all'estero

