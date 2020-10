Italia-Danimarca oggi, calcio femminile: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) oggi, alle ore 17.30, la Nazionale Italiana di calcio femminile scenderà in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per affrontare la Danimarca nel match valido per il Gruppo B di qualificazione agli Europei 2022. Le azzurre, vittoriose nei primi sette confronti disputati, hanno la necessità di battere le danesi, attualmente in vetta al girone con otto successi in altrettanti incontri, avendo realizzato la bellezze di 45 reti, senza averne subita neanche una. Non è stato un avvicinamento facile quello della compagine di Milena Bertolini. L’emergenza sanitaria ha fatto sentire i suoi effetti, vista la positività di Alia Guagni, tra i pilastri della selezione del Bel Paese. Fortunatamente, nel primo pomeriggio di ieri, sono risultati negativi i due tamponi di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020), alle ore 17.30, la Nazionalena discenderà in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per affrontare lanel match valido per il Gruppo B di qualificazione agli Europei 2022. Le azzurre, vittoriose nei primi sette confronti disputati, hanno la necessità di battere le danesi, attualmente in vetta al girone con otto successi in altrettanti incontri, avendo realizzato la bellezze di 45 reti, senza averne subita neanche una. Non è stato un avvicinamento facile quello della compagine di Milena Bertolini. L’emergenza sanitaria ha fatto sentire i suoi effetti, vista la positività di Alia Guagni, tra i pilastri della selezione del Bel Paese. Fortunatamente, nel primo pomeriggio di ieri, sono risultati negativi i due tamponi di ...

Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Italia-#Danimarca Femminile. #Euro2022 - StevenTheHodler : @noth2loos @alfredoferrante @LucioMM1 Anche io sono liberista selvaggio e individualista puro ;) Quindi si...sono i… - ilnapolionline : Milena Bertolini (c.t. Italia): 'La Danimarca? Si batte con tecnica, tattica e gioco di squadra' -… - junews24com : Nazionale femminile, Italia-Danimarca per l'Europeo: quanta Juventus Women - - _the_Escapist_ : Sono contenta, domani non ho una lezione pomeridiana e posso vedermi Italia-Danimarca senza sentirmi in colpa ?? -