‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 27/10/20 (Di martedì 27 ottobre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna, a parte un breve accenno al Trono classico che ha sempre meno spazio rispetto al Trono over, si è parlato delle dinamiche sempre più discusse che si scatenano al Gf Vip 5, e che vedono spesso e volentieri Tommaso Zorzi protagonista. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo ‘Isa e Chia ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 ottobre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il martedì18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna, a parte un breve accenno al Trono classico che ha sempre meno spazio rispetto al Trono over, si è parlato delle dinamiche sempre più discusse che si scatenano al Gf Vip 5, e che vedono spesso e volentieri Tommaso Zorzi protagonista. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo ‘Isa e...

radiostonata : RT @IsaeChia: ‘#IsaeChia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘#RadioStonata’: il podcast della puntata del 27/10/20 #GfVip #UominieDonne htt… - IsaeChia : ‘#IsaeChia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘#RadioStonata’: il podcast della puntata del 27/10/20 #GfVip… - Daninseries : Grazie Isa e Chia (e a Martina ??) @Librimondadori #Roe - RadioSoap2 : RT @radiostonata: Alle 18.00 comincia Isa e Chia on Air: tutta la tv che ci piace! #UominieDonne #GFVIP per commentare in diretta con noi:… - radiostonata : Alle 18.00 comincia Isa e Chia on Air: tutta la tv che ci piace! #UominieDonne #GFVIP per commentare in diretta co… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Isa Chia video - cronaca. sospetto coronavirus a salerno: giovane trasferito al cotugno IlCorrierino.com