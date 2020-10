Inzaghi mette la Coppa Italia nel mirino, intanto Volta si opera (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale del club alla vigilia del match di Coppa Italia con l’Empoli. “È certamente una partita a cui teniamo molto quella con l’Empoli, capolista del campionato di serie B e quindi un bel banco di prova. Siamo al nostro debutto in Coppa Italia e vogliamo ovviamente andare avanti. Cercheremo di fare bella figura anche per dare un seguito alla buona prestazione di domenica nel derby con il Napoli, nonostante non siano arrivati punti. Dispiace che non ci saranno nemmeno i mille spettatori al “Ciro Vigorito”, ma in questo momento è giusto rispettare le nuove disposizioni anti-Covid”. La sfida con la compagine toscana, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il tecnico del Benevento, Filippo, ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale del club alla vigilia del match dicon l’Empoli. “È certamente una partita a cui teniamo molto quella con l’Empoli, capolista del campionato di serie B e quindi un bel banco di prova. Siamo al nostro debutto ine vogliamo ovviamente andare avanti. Cercheremo di fare bella figura anche per dare un seguito alla buona prestazione di domenica nel derby con il Napoli, nonostante non siano arrivati punti. Dispiace che non ci saranno nemmeno i mille spettatori al “Ciro Vigorito”, ma in questo momento è giusto rispettare le nuove disposizioni anti-Covid”. La sfida con la compagine toscana, ...

AnStorti : Enzo fra un po si mette la propic di Inzaghi di più questo passo - sportli26181512 : #Lazio, Immobile re del gol: ora insegue Inzaghi tra i bomber d’Europa: L’attaccante, dopo la rete al Borussia Dort… - infoitsport : Le pagelle di F. Inzaghi - Mette ansia alla Roma per 60' ma gestisce male il vantaggio - fracortellessa : Non so voi, ma il solo pensiero che domani giochiamo in @ChampionsLeague mi mette i brividi. Voi continuate a rompe… -