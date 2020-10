Inter, Skriniar verso l’Italia: domani si sottoporrà a tampone (Di martedì 27 ottobre 2020) Skriniar, difensore dell’Inter, farà ritorno a Milano per sottoporsi a tampone: in caso di esito negativo sarà a disposizione del tecnico Conte Milan Skriniar farà ritorno a Milano nella giornata di domani e si sottoporrà a tampone per scongiurare la positività al Coronavirus, riscontrata durante il periodo di ritiro con la nazionale slovacca. Come riportato da Sky Sport, il difensore dell’Inter si metterebbe subito a disposizione del tecnico Antonio Conte in caso di test negativo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020), difensore dell’, farà ritorno a Milano per sottoporsi a: in caso di esito negativo sarà a disposizione del tecnico Conte Milanfarà ritorno a Milano nella giornata die si sottoporrà aper scongiurare la positività al Coronavirus, riscontrata durante il periodo di ritiro con la nazionale slovacca. Come riportato da Sky Sport, il difensore dell’si metterebbe subito a disposizione del tecnico Antonio Conte in caso di test negativo. Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Inter, domani Skriniar in Italia: nuovo tampone per farcela per il Parma - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Skriniar domani tornerà in Italia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Skriniar domani tornerà in Italia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Skriniar domani tornerà in Italia - napolimagazine : INTER - Skriniar domani tornerà in Italia -