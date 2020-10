Inter, serve un'altra gara perfetta (Di martedì 27 ottobre 2020) Ad agosto con lo Shakhtar fu 5-0: ma oggi si gioca per la coppa più importante ed è già vietato sbagliare Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Ad agosto con lo Shakhtar fu 5-0: ma oggi si gioca per la coppa più importante ed è già vietato sbagliare

TWYSTsorrybulls : RT @Gazzetta_it: #Inter, bivio Europa, per raddrizzare la #Champions serve il miglior #Lukaku - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Inter, bivio Europa, per raddrizzare la #Champions serve il miglior #Lukaku - sportli26181512 : Bivio Europa, per raddrizzare la Champions serve il miglior Lukaku: Bivio Europa, per raddrizzare la Champions serv… - Gazzetta_it : #Inter, bivio Europa, per raddrizzare la #Champions serve il miglior #Lukaku - FPewterschmidt : @_enz29 Il var serve solo per togliere gol all’Inter -