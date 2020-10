Inter | le pagelle Champions | Lukaku sfortunato | Lautaro Martinez? Toro scornato

(Di martedì 27 ottobre 2020) HANDANOVIC 6 Se non fosse per un destro telefonato di Dodò, bloccato in presa, nulla da segnalare. D'AMBROSIO 6,5 Si alterna spesso con Hakimi, attaccando la profondità in inserimento e al cross. ...

Se non fosse per un destro telefonato di Dodò, bloccato in presa, nulla da segnalare. D'AMBROSIO 6,5 Si alterna spesso con Hakimi, attaccando la profondità in inserimento e al cross. Anche in fase ...Milano, 27 ottobre 2020 - In Champions League secondo pareggio per la squadra di Antonio Conte: tra Shaktar e Inter finisce 0-0. INTER (3-5-2) Handanovic 6 Fa da spettatore eccezi ...