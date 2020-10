Inter | Conte è sicuro | “Siamo sulla giusta strada | ho sensazioni positive”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 27 ottobre 2020) L'non riesce a vincere in Champions League. I nerazzurri pareggiano anche contro lo Shakhtar Donetsk e restano fermi a quota 2 punti nella classifica del girone. Una situazione pericolosa anche perché il prossimo avversario in Europa sarà il Real Madrid.LE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza il risultato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La partita mi lasciapositive, i ragazzi hanno giocato con laintensità e il giusto piglio, da grande squadra. Abbiamo fatto la partita fin dall'inizio. Non siamo stati fortunatissimi, abbiamo avuto occasioni per segnare ma in generale abbiamo fatto una buonissima gara in entrambe le fasi di gioco. Questa è una squadra tecnica e veloce, i ragazzi sono stati bravi anche se dispiace perché ...