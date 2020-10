Indennizzi a hotel e locali | fondi per sport e spettacolo | le misure del decreto ristori

Ultime Notizie dalla rete : Indennizzi hotel

TTG Italia

Le misure allo studio del governo per aiutare attività e soggetti penalizzati dalle restrizioni del nuovo Dpcm: martedì il Consiglio dei ministri per approvare subito il decreto Ristori ...Federalberghi: gli hotel subiranno grandi danni, anche se non c’è un ordine di chiusura specifico. Occorre estendere l'indennizzo anche a loro ...