Indennità di 800 euro per lavoratori sportivi Spadafora | “Non volevo chiudere palestre e piscine”

"L'indennità per questo mese fino al 24 novembre sarà di 800 euro" per gli operatori del settore sportivo. A dirlo è il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora in una diretta sul suo profilo Facebook. Indennità di 800 euro per lavoratori sportivi "Io sono il primo che non avrebbe mai voluto chiudere palestre e piscine"

