Inchiesta voto di scambio a Giugliano | primo nome nel registro degli indagati

cronacacampania : Inchiesta voto di scambio alle elezioni a Giugliano, c’è un primo indagato - GeaPilato : RT @ValeMameli: Come detto, l'inchiesta Mensa dei Poveri scoperchiò solo corruzione, Krimisa fatti di mafia e con l'arresto di Zingale, Com… - GeaPilato : RT @ValeMameli: Dice l'ex sindaco Rivolta che siano pochi i comuni estranei ai controlli di Caianiello sulla liste e al voto di scambio. La… - GeaPilato : RT @ValeMameli: La vicenda del voto di scambio a Lonate Pozzolo tra l'ex sindaco Pdl Rivolta e la locale di Ndrangheta fece da antipasto al… - M5S_No_Grazie : RT @wireditalia: Fabio Pietrosanti, iscritto al M5s da due anni, si è visto recapitare la decisione dei probiviri per aver partecipato alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta voto

InterNapoli.it

Le acquisizioni delle interviste andate in onda in parte nell'ultima puntata di una settimana fa serviranno per approfondimenti in una tranche dell'inchiesta ... solo per un voto", diceva ...Donald Trump ha votato anticipatamente e di persona a West Palm Beach, Florida, vicino alla sua residenza di Mar-a-Lago, seminando ancora dubbi sul voto per posta. "E' stato un voto molto sicuro, molt ...