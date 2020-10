Incendi in California | evacuazioni in corso VIDEO

iconameteo : Dagli Stati Uniti, il fumo ha raggiunto gran parte dell'Italia! Ve ne siete accorti? Ecco quali zone ha coinvolto: - RadioItaliaIRIB : California, incendi avanzano: ordine evacuazione per 60mila persone - paoloigna1 : Incendi senza interruzione con interruzioni dell'energia elettrica -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi California

Agenzia Nova

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e ...La città di Irvine, in California, ha emesso un ordine di evacuazione per circa 60 mila dei suoi residenti a causa della rapida ...