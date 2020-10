In Trentino i bar potranno rimanere aperti fino alle 20 e i ristoranti fino alle 22 (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato il 26 ottobre un’ordinanza che, così come quella della provincia di Bolzano, stabilisce alcune regole diverse rispetto alle restrizioni previste dal nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri Leggi su ilpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato il 26 ottobre un’ordinanza che, così come quella della provincia di Bolzano, stabilisce alcune regole diverse rispettorestrizioni previste dal nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri

