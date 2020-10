In Treatment | Uzo Aduba protagonista dei nuovi episodi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sarà l'attrice Uzoladella nuova stagione della serie Inche verrà realizzata per HBO. Intornerà sugli schermi di HBO e ladelle puntate inedite sarà Uzo, ex star di Orange is the New Black. L'attrice sarà al centro del nuovo progetto che verrà realizzato nei prossimi mesi seguendo tutti i protocolli previsti per la sicurezza. L'attrice Uzoavrà nelle puntate della quarta stagione di Inil ruolo della Dottoressa Brooke Lawrence, seguendola mentre si occupa di tre pazienti e affronta i propri problemi personali. Lo show si basa sul format israeliano Be Tipul creato da Hagai Levi e la versione americana aveva come star l'attore ...