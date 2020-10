In Sardegna vanno al ballottaggio 3 delle 4 città chiamate al voto (Di martedì 27 ottobre 2020) In Sardegna andranno al ballottaggio Nuoro, Quartu Sant'Elena (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), tre dei quattro Comuni sopra i 15 mila abitanti in cui si è votato fra domenica e lunedì per eleggere sindaco e consiglio comunale. Nel capoluogo barbaricino la sfida dell'8-9 novembre sarà fra l'uscente Andrea Soddu, sostenuto da liste civiche, e il candidato del centrodestra Pietro Sanna. A Quartu Christian Stevelli (centrodestra) se la vedrà con l'ex sindaco Graziano Milia (civiche), mentre a Porto Torres finisce l'era M5S: si affronteranno il candidato del centrodestra Alessandro Pantaleo e quello di una coalizione civica di centrosinistra Massimo Mulas. Solo Sestu (Cagliari) chiude la partita al primo turno, con la sindaca uscente Paola Secci, espressione dei Riformatori Sardi e della coalizione di centrodestra: ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) Inandranno alNuoro, Quartu Sant'Elena (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), tre dei quattro Comuni sopra i 15 mila abitanti in cui si è votato fra domenica e lunedì per eleggere sindaco e consiglio comunale. Nel capoluogo barbaricino la sfida dell'8-9 novembre sarà fra l'uscente Andrea Soddu, sostenuto da liste civiche, e il candidato del centrodestra Pietro Sanna. A Quartu Christian Stevelli (centrodestra) se la vedrà con l'ex sindaco Graziano Milia (civiche), mentre a Porto Torres finisce l'era M5S: si affronteranno il candidato del centrodestra Alessandro Pantaleo e quello di una coalizione civica di centrosinistra Massimo Mulas. Solo Sestu (Cagliari) chiude la partita al primo turno, con la sindaca uscente Paola Secci, espressione dei Riformatori Sardi e della coalizione di centrodestra: ...

fisco24_info : In Sardegna vanno al ballottaggio 3 delle 4 città chiamate al voto: In Sardegna andranno al ballottaggio Nuoro, Qua… - Agenzia_Italia : In Sardegna vanno al ballottaggio 3 delle 4 città chiamate al voto - Sandrino_14 : Il @pdnetwork in #Sardegna prende colpi ovunque. Nelle città, #Nuoro e #QuartuSantElena, non arrivano a 11 e 15%. S… - DottAngeloC : @bonnie379 @PieriniMax Esattamente. Sussidi immediati negare la necessità di intervento restrittivo per agevolare l… - carloemme50 : @sardegna_di La glassa e gli zuccherini colorati vanno messi dopo? il mio dolce sardo preferito -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna vanno In Sardegna vanno al ballottaggio 3 delle 4 città chiamate al voto AGI - Agenzia Italia Corruzione sanità abruzzese, 4 arresti, anche primario

(ANSA) - CHIETI, 27 OTT - Due imprenditori che operano nel settore della distribuzione di apparati medicali per multinazionali, un agente di commercio e il primario della Cardiochirurgia dell'ospedale ...

Cagliari, padrona di casa si oppone al bacio del suo inquilino e lo ferisce lievemente

CAGLIARI. Una convivenza di difficile interpretazione tra la padrona di casa e l’uomo a cui aveva affittato una camera e uso cucina. Lei ha affermato che si trattava di una semplice convivenza nello s ...

(ANSA) - CHIETI, 27 OTT - Due imprenditori che operano nel settore della distribuzione di apparati medicali per multinazionali, un agente di commercio e il primario della Cardiochirurgia dell'ospedale ...CAGLIARI. Una convivenza di difficile interpretazione tra la padrona di casa e l’uomo a cui aveva affittato una camera e uso cucina. Lei ha affermato che si trattava di una semplice convivenza nello s ...