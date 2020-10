In questo momento temete di più il coronavirus, la crisi economica o le rivolte sociali? (Di martedì 27 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il contagio da Covid","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La crisi economica","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Le rivolte sociali","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il contagio da Covid","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Le","index":2}

RobertoBurioni : Mi arrendo. Se in un momento come questo il leader di un importante partito gioca a fare il complottista, è inutile… - Quirinale : #Mattarella: Non dobbiamo mai smettere di pensare al #futuro, anche in un momento difficile come questo, in cui l’a… - raffaellapaita : Uno dei problemi più gravi in questo momento è il #tpl sovraffollato. Ci sono migliaia di bus turistici fermi pront… - mario0549 : RT @BimbiMeb: Bisogna uscire da questo governo? Sí. Ma si deve essere anche abbastanza intelligenti da capire che c’è momento e momento. Se… - CarpaneseSilva1 : RT @giulianol: Il motivo per cui stavolta può davvero succedere qualcosa è che i cittadini esasperati stanno scendendo in piazza contro TUT… -

Ultime Notizie dalla rete : questo momento Covid, Spadafora: "Stop serie A? In questo momento no" Adnkronos Luisin, il ciclista che arrivava ultimo per essere primo

Stiamo parlando del ciclista Luigi Malabrocca, nato 100 anni fa a Tortona. In occasione dell'ultima tappa del Giro d'Italia che si è svolta ieri, vogliamo parlare di lui proprio perché arrivare ultimo ...

Trump vince la partita della Corte Suprema

AGI - “Un momento epocale per l'America” e un trionfo dal punto di vista politico per Donald Trump a una settimana dall'Election Day. Il Senato ha approvato 52 a 48 la conferma alla Corte Suprema di ...

Stiamo parlando del ciclista Luigi Malabrocca, nato 100 anni fa a Tortona. In occasione dell'ultima tappa del Giro d'Italia che si è svolta ieri, vogliamo parlare di lui proprio perché arrivare ultimo ...AGI - “Un momento epocale per l'America” e un trionfo dal punto di vista politico per Donald Trump a una settimana dall'Election Day. Il Senato ha approvato 52 a 48 la conferma alla Corte Suprema di ...