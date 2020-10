In quanti usano davvero Immuni? Il ministero della Salute non risponde (Di martedì 27 ottobre 2020) I primi layout di Immuni, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/ministero dell’Innovazione)Al ministero della Salute sono senz’ombra di dubbio giorni di fuoco. Sono sotto gli occhi di tutti i ritardi nella gestione della pandemia, che ora provocano un’affannata corsa ai ripari. Ma il clima di urgenza non deve diventare motivo per la pubblica amministrazione per sottrarsi alla trasparenza sul proprio operato. Sarebbe uno dei tanti, troppi dejà vu della prima ondata (benché non di certo il più allarmante) che non vorremmo rivedere. All’epoca è stato sospeso l’accesso civico agli atti (Foia), con conseguenze pratiche sul controllo che media e portatori di interessi possono esercitare ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) I primi layout di, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/dell’Innovazione)Alsono senz’ombra di dubbio giorni di fuoco. Sono sotto gli occhi di tutti i ritardi nella gestionepandemia, che ora provocano un’affannata corsa ai ripari. Ma il clima di urgenza non deve diventare motivo per la pubblica amministrazione per sottrarsi alla trasparenza sul proprio operato. Sarebbe uno dei tanti, troppi dejà vuprima ondata (benché non di certo il più allarmante) che non vorremmo rivedere. All’epoca è stato sospeso l’accesso civico agli atti (Foia), con conseguenze pratiche sul controllo che media e portatori di interessi possono esercitare ...

