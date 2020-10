In NCIS 18 la new entry Victoria Platt: sostituirà Maria Bello? (Di martedì 27 ottobre 2020) Molte novità in vista per NCIS 18: la prossima stagione del longevo procedural di CBS porterà con sé una ventata di cambiamento, chissà quanto apprezzata dal pubblico storico della serie. In primis ci sarà una trama strettamente legata all’attualità, con la pandemia da Coronavirus e le proteste contro la polizia per i diritti civili delle minoranze tra i temi di NCIS 18. Poi l’annunciato addio a Maria Bello, che lascia la serie al termine del suo contratto triennale: Jackie Sloane, la psicologa forense del team, uscirà di scena e lascerà l’NCIS dopo i primi episodi della nuova stagione. E ancora, l’ultima notizia in ordine di tempo, ci sarà una new entry nel cast. Nel primo episodio di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Molte novità in vista per18: la prossima stagione del longevo procedural di CBS porterà con sé una ventata di cambiamento, chissà quanto apprezzata dal pubblico storico della serie. In primis ci sarà una trama strettamente legata all’attualità, con la pandemia da Coronavirus e le proteste contro la polizia per i diritti civili delle minoranze tra i temi di18. Poi l’annunciato addio a, che lascia la serie al termine del suo contratto triennale: Jackie Sloane, la psicologa forense del team, uscirà di scena e lascerà l’dopo i primi episodi della nuova stagione. E ancora, l’ultima notizia in ordine di tempo, ci sarà una newnel cast. Nel primo episodio di ...

