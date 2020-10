In Lombardia è di nuovo possibile acquistare alcolici nei supermercati anche dopo le ore 18 (Di martedì 27 ottobre 2020) È di nuovo possibile acquistare alcolici dentro i supermercati della Lombardia dopo le 18. La Regione infatti nell’ordinanza del 21 ottobre ha “salvato” dal giro di vite delle restrizioni la vendita di bevande alcoliche per asporto, che ora è senza limiti di orario. Il precedente provvedimento del 17 ottobre che la vietava aveva infatti suscitato molte polemiche. dopo le 18 rimane comunque il divieto di consumo delle bevande alcoliche nelle vicinanze del luogo di acquisto e in aree pubbliche. Ad intestarsi il successo della correzione è la Coldiretti lombarda: “Con il nuovo testo è stata ripristinata la vendita da asporto delle bevande alcoliche senza il limite orario previsto nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) È didentro idellale 18. La Regione infatti nell’ordinanza del 21 ottobre ha “salvato” dal giro di vite delle restrizioni la vendita di bevande alcoliche per asporto, che ora è senza limiti di orario. Il precedente provvedimento del 17 ottobre che la vietava aveva infatti suscitato molte polemiche.le 18 rimane comunque il divieto di consumo delle bevande alcoliche nelle vicinanze del luogo di acquisto e in aree pubbliche. Ad intestarsi il successo della correzione è la Coldiretti lombarda: “Con iltesto è stata ripristinata la vendita da asporto delle bevande alcoliche senza il limite orario previsto nella ...

