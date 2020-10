In Libia il giornalisti sono nel mirino delle milizie

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il 20 ottobre a Tripoli è stato arrestato Mohamed Omar Baaio, capo dell’ente libico per l’informazione. È la conferma che inla libertà di stampa è sotto attacco. E che la transizione è ancora molto difficile. Leggi

Molti giornalisti, politici e leader di milizie hanno condannato ... In seguito è stato promosso alla guida dell’Autorità generale per il giornalismo in Libia. L’ultima versione del quotidiano Al ...Venerdì 23 ottobre a Ginevra, sotto l’egida delle Nazioni Unite, è stato siglato un accordo di “cessate il fuoco” tra i contendenti libici, ma il ...