Imma Tataranni Sostituto Procuratore sesta puntata: trama e anticipazioni 27 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) Imma Tataranni Sostituto Procuratore sesta puntata. Torna domenica 27 ottobre 2020 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del sesto e ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Imma Tataranni Sostituto Procuratore – sesta puntata Dalla parte degli ultimi. Di primo mattino Don Mariano chiama Imma per vederla quanto prima, ha urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro si sente male e, per accompagnarlo all’ospedale, Imma si scorda dell’appuntamento, finché non riceve una terribile ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 27 ottobre 2020). Torna domenica 272020 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguitodel sesto e ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGDalla parte degli ultimi. Di primo mattino Don Mariano chiamaper vederla quanto prima, ha urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro si sente male e, per accompagnarlo all’ospedale,si scorda dell’appuntamento, finché non riceve una terribile ...

Ultime Notizie dalla rete : Imma Tataranni Imma Tataranni 2 si farà! Via alle riprese nel 2021, Rai1 MAM-e Imma Tataranni Sostituto Procuratore sesta puntata: trama e anticipazioni 27 ottobre

Imma Tataranni Sostituto Procuratore andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente ...

