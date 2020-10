Imbarazzo a Porta a Porta, tutto vero: cosa spunta alle spalle del sindaco Cateno De Luca | Video (Di martedì 27 ottobre 2020) Occhio al dettaglio. Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 lunedì 26 ottobre, dietro al bancone Ficarra e Cristiano Militello, poiché Picone si è dovuto fermare dopo la positività al test sierologico rapido al coronavirus. Dunque, largo ai servizi. E tra quelli proposti dal tg satirico ideato da Antonio Ricci ce n'è uno dal titolo "giornalisti che danno i numeri". Dunque, la spiegazione del servizio: "Tra numeri, orari di coprifuoco e Dpcm che si susseguono i giornalisti tv cominciano a dare segni di cedimento: ecco tutte le gaffe e gli strafalcioni Visti da voi". E così, dopo una succosa gaffe a SkyTg24, si passa a Porta a Porta di Bruno Vespa. Ospite in collegamento ecco Cateno De Luca, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Occhio al dettaglio. Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 lunedì 26 ottobre, dietro al bancone Ficarra e Cristiano Militello, poiché Picone si è dovuto fermare dopo la positività al test sierologico rapido al coronavirus. Dunque, largo ai servizi. E tra quelli proposti dal tg satirico ideato da Antonio Ricci ce n'è uno dal titolo "giornalisti che danno i numeri". Dunque, la spiegazione del servizio: "Tra numeri, orari di coprifuoco e Dpcm che si susseguono i giornalisti tv cominciano a dare segni di cedimento: ecco tutte le gaffe e gli strafalcioni Visti da voi". E così, dopo una sucgaffe a SkyTg24, si passa adi Bruno Vespa. Ospite in collegamento eccoDe, ...

atlantiqve : per halloween stavamo pensando di organizzare una gita fuori porta con gli amici di tipello quindi potrebbe esserci anche lui che imbarazzo - Henre79384033 : @sscnapoli @Lor_Insigne squadra vergognosa !! ancora non un solo tiro in porta !! imbarazzo per tutti noi! - Henre79384033 : @sscnapoli @FabianRP52 squadra vergognosa !! ancora non un solo tiro in porta !! imbarazzo per tutti noi!!!! - Henre79384033 : @sscnapoli squadra vergognosa !! ancora non un solo tiro in porta !! imbarazzo per tutti noi! - jkw0l_7 : RT @yoonstouch: ueueueue che l’italia non si fila i bt5 e quando una persona rilevante li porta in prima serata su rai1 e inizia una discus… -